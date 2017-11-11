На Украине предложили отказаться от транспортного сообщения с Россией

На Украине предложили прекратить транспортное сообщение с Россией. Об этом пишет РИА Новости

Идею отказаться от организованного пассажирского транспортного сообщения с РФ высказал представитель украинского президента в Крыму Борис Бабин. По его мнению, эта мера необходима во избежание задержания украинцев.

Бабин назвал проживающих в Крыму, Донбассе или в российских городах украинцев заложниками агрессора. Он опасается, что любой из них может стать жертвой репрессий со стороны властей РФ.

"Поэтому имеем две главные стратегии — минимизацию количества таких потенциальных заложников в РФ и их защиту на захваченных территориях. Прежде всего, должны двигаться к прекращению организованного пассажирского транспортного сообщения с РФ", — написал Бабин в своей статье, опубликованной в субботу в украинском еженедельнике ZN.ua.

Украина "закрыла небо" для российских пассажирских и грузовых перевозок с 25 октября 2015 года. С того же дня и Россия ввела зеркальные меры в отношении украинских авиакомпаний.