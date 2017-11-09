Верховная Рада рассмотрит поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией

Депутаты Верховной Рады Украины предложили принять поправку к законопроекту о суверенитете над Донбассом, позволяющую разорвать дипломатические отношения с Россией. Об этом сообщает Meduza

По информации издания, инициаторами поправки выступили члены депутатской группы «Укроп». Правительству Украины в соответствии с этой поправкой предлагается в трёхмесячный срок решить вопрос о прекращении дипотношений с Российской федерацией.

По данным газеты Коммерсант, ранее также сообщавшей об инициативе украинских депутатов, поправку готово одобрить большинство парламентариев Рады.

В России считают возможный разрыв дипотношений катастрофой для украинского народа. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По словам политика, разрушительные последствия ощутили бы обе стороны, пишет РИА Новости

Матвиенко подчеркнула, что взаимоотношения стран — это не только политический диалог. "у нас протяженная совместная граница, много российско-украинских семей". "Это не только дипломатические отношения, это судьбы людей", — цитирует агентство сенатора.