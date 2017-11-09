Верховная Рада рассмотрит поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией
Депутаты Верховной Рады Украины предложили принять поправку к законопроекту о суверенитете над Донбассом, позволяющую разорвать дипломатические отношения с Россией. Об этом сообщает Meduza
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По информации издания, инициаторами поправки выступили члены депутатской группы «Укроп». Правительству Украины в соответствии с этой поправкой предлагается в трёхмесячный срок решить вопрос о прекращении дипотношений с Российской федерацией.
По данным газеты Коммерсант, ранее также сообщавшей об инициативе украинских депутатов, поправку готово одобрить большинство парламентариев Рады.
В России считают возможный разрыв дипотношений катастрофой для украинского народа. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По словам политика, разрушительные последствия ощутили бы обе стороны, пишет РИА Новости
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Матвиенко подчеркнула, что взаимоотношения стран — это не только политический диалог. "у нас протяженная совместная граница, много российско-украинских семей". "Это не только дипломатические отношения, это судьбы людей", — цитирует агентство сенатора.