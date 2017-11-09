Власти предложили пассажирам выбрать удобное расписание дополнительного рельсобуса в Гурьевск

Региональные власти предлагают выбрать наиболее оптимальное расписание движения рельсобуса из Калининграда в Гурьевск. Голосование проводится на сайте регионального министерства развития инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства области.

Рельсобус планируется запустить в дневное время с 15:00 до 16:00 от Южного вокзала до Гурьевска после того, как начнётся реконструкция гурьевской развязки.

Сейчас пассажирам предлагают три варианта на выбор: в 15:00, в 15:30 и в 16:00. Пока лидирует самое позднее время из предложенного – 16:00. Оставить свое мнение можно тут

В начале сентября пассажиры автобусов из Гурьевска жаловались на то, что общественный транспорт ходит заполненным и не всем есть места.