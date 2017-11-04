ФАС уточнила, когда возобновятся предварительные продажи билетов в плацкарт и общие вагоны

Предварительная продажа билетов в плацкартные и общие вагоны поездов, отправляющихся в 2018 году, должна возобновиться не позднее, чем за 45 суток до отправления в соответствии с правилами пассажирских перевозок. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Таким образом, в РЖД должны вновь открыть заблаговременную продажу билетов на поезда дальнего следования не позднее 16 ноября, уточнили в ведомстве.

В ФАС отметили, что работают над определением консолидированной позиции по тарифам на перевозки. Впоследствии по согласованию с правительством будут приняты "необходимые взвешенные решения" по этому вопросу.