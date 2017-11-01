Знаки убрали, автобусы вернули: в районе ул. Дзержинского с 1 ноября изменилась схема движения транспорта

В Калининграде после трёхмесячного ремонта открыли для двухстороннего движения ул. Дзержинского. Как сообщили Клопс.Ru в городской администрации, подрядчику осталось нанести разметку в некоторых местах — и объект будет сдан.

Изменили направление движения по двум улицам

Минувшей ночью на улицах Черниговской и Зои Космодемьянской меняли дорожные знаки. Обе остались односторонними, однако поменялось направление движения. По ул. Черниговской транспорт идёт от ул. Аллея Смелых до ул. Дзержинского, а по ул. Зои Космодемьянской — от ул. Дзержинского до ул. Аллея Смелых. Светофор на перекрёстке ул. Зои Космодемьянской — ул. Дзержинского будут перенастраивать.

Общественный транспорт вернулся на ул. Дзержинского

С 1 ноября общественный транспорт вернули на ул. Дзержинского. Теперь он курсирует согласно действующей маршрутной сети. В частности, в обе стороны едут автобусы №9, 44, 64, 92 и другие.

Работы на ул. Дзержинского выполняет тот самый подрядчик, который ранее сорвал сроки сдачи реконструкции привокзальной площади.

"Мы с подрядчиком будем беседовать. Вчера после моего публичного заявления, наверное, сняли работников с другого объекта и почти всё сделали, движение открыли", — заявил глава Калининграда Александр Ярошук.

По словам чиновника, ул. Дзержинского получилось отремонтировать с большим трудом. Желающих принять участие в конкурсе не нашлось из-за больших объёмов работ на других объектах.

"Мы нашли компанию, понимая заранее, что у них нет большого опыта по укладке асфальта. Пришлось опять искать нетрадиционное решение, часть работ выполнил сам подрядчик, а асфальт укладывал уже субподрядчик. Из-за этого так затянулось", — отметил Ярошук.

Глава города отметил, что к этому подрядчику у городских властей есть вопросы и по другому объекту — привокзальной площади. Выигравшая конкурс компания должна была переложить мелкую немецкую брусчатку, но не справилась с задачей.