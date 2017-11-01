Знаки убрали, автобусы вернули: в районе ул. Дзержинского с 1 ноября изменилась схема движения транспорта

В Калининграде после трёхмесячного ремонта открыли для двухстороннего движения ул. Дзержинского. Как сообщили Клопс.Ru в городской администрации, подрядчику осталось нанести разметку в некоторых местах — и объект будет сдан.
Изменили направление движения по двум улицам
Минувшей ночью на улицах Черниговской и Зои Космодемьянской меняли дорожные знаки. Обе остались односторонними, однако поменялось направление движения. По ул. Черниговской транспорт идёт от ул. Аллея Смелых до ул. Дзержинского, а по ул. Зои Космодемьянской — от ул. Дзержинского до ул. Аллея Смелых. Светофор на перекрёстке ул. Зои Космодемьянской — ул. Дзержинского будут перенастраивать.
Общественный транспорт вернулся на ул. Дзержинского
С 1 ноября общественный транспорт вернули на ул. Дзержинского. Теперь он курсирует согласно действующей маршрутной сети. В частности, в обе стороны едут автобусы №9, 44, 64, 92 и другие.
Работы на ул. Дзержинского выполняет тот самый подрядчик, который ранее сорвал сроки сдачи реконструкции привокзальной площади.
"Мы с подрядчиком будем беседовать. Вчера после моего публичного заявления, наверное, сняли работников с другого объекта и почти всё сделали, движение открыли", — заявил глава Калининграда Александр Ярошук.
По словам чиновника, ул. Дзержинского получилось отремонтировать с большим трудом. Желающих принять участие в конкурсе не нашлось из-за больших объёмов работ на других объектах.
"Мы нашли компанию, понимая заранее, что у них нет большого опыта по укладке асфальта. Пришлось опять искать нетрадиционное решение, часть работ выполнил сам подрядчик, а асфальт укладывал уже субподрядчик. Из-за этого так затянулось", — отметил Ярошук.
Глава города отметил, что к этому подрядчику у городских властей есть вопросы и по другому объекту — привокзальной площади. Выигравшая конкурс компания должна была переложить мелкую немецкую брусчатку, но не справилась с задачей.
Двухстороннее движение по ул. Дзержинского закрыли 2 августа. Автомобилисты отмечали медленную работу на объекте. Ремонт проводят в рамках проекта Минтранса РФ "Безопасные и качественные дороги". В Калининграде по этой программе отремонтировали проспекты Калинина и Московский, ул. Емельянова, Невского, Окружную. В 2017 году в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в российские дороги планируют инвестировать более 30 млрд рублей. С полным списком ремонтируемых дорог в Калининграде можно ознакомиться по ссылке
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