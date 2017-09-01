Дятлова: Ремонт Московского проспекта практически завершён
В Калининграде практически завершён ремонт магистрали на Московском проспекте, выполнявшийся по программе Минтранса России "Безопасные и качественные дороги". Об этом на своей страничке в Facebook сообщила врио регионального министра развития инфраструктуры Елена Дятлова.
Кроме того, по данным главы министерства, на ул. Емельянова на 85% закончена укладка верхнего слоя асфальтобетона, дорожники завершают укрепление обочин. На ул. Дзержинского на две трети сделана регулировка бортового камня, по окончании этих работ фрезерование верхнего слоя продолжится.
На трассе Калининград — Балтийск рабочие занимаются укладкой верхнего слоя асфальта, на Южном обходе такой слой уложен на 92%, почти закончено укрепление обочин. Практически завершена укладка верхнего слоя на дороге Калининград — Долгоруково. На самом протяжённом участке ремонта (41,2 км) трассы Калининград — Крылово, идущей через Правдинск, фрезерование закончено, подрядчик приступил к укладке верхнего слоя. На дороге Переславское — Круглово наносят разметку термопластиком.
Всего в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2017 году будут отремонтированы
11 объектов общей протяжённостью более 140 км. Программа рассчитана до 2025 года.