В дни фестиваля фейерверков транспорт в Калининграде будет работать до двух ночи (расписание)

В дни проведения мирового чемпионата фейерверков в Калининграде продлят работу общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Работу транспорта на ряде городских маршрутов продлят до 2:00. С полуночи на некоторых линиях будут курсировать по два автобуса, а на маршрутах микроавтобусов — по три транспортных средства. В ночь со 2 на 3 сентября, с 9 на 10, с 16 на 17 сентября, с 23 на 24 сентября, а также в ночь с 30 сентября на 1 октября до 2:00 работа общественного транспорта в Калининграде будет организована по следующим маршрутам:

— №5 — ж/д вокзал Калининград Северный — Силикатный завод (пос. А. Космодемьянского);

— № 5 — ж/д вокзал Калининград Южный — ул. О. Кошевого;

— № 7 — ж/д вокзал Калининград Северный — садовое общество "Победа";

— № 7 — ж/д вокзал Калининград Южный — ул. О. Кошевого;

— № 11 — ж/д вокзал Калининград Северный — ул. Молодой гвардии;

— № 27 — ж/д вокзал Калининград Северный — ул. Ломоносова;

— № 28 — ж/д вокзал Калининград Северный — микрорайон "Юго-Восток";

— № 32 — ж/д вокзал Калининград Северный — ул. Артиллерийская;

— № 37 — ж/д вокзал Калининград Южный — мотель "Балтика";

— № 19 — ж/д вокзал Калининград Северный — посёлок Прибрежный;

— № 21 — ж/д вокзал Калининград Южный — автошкола;

— № 61 — ж/д вокзал Калининград Северный — ул. Брусничная;

— № 64 — ж/д вокзал Калининград Южный — посёлок Борисово;

— № 71 — ж/д вокзал Калининград Южный — ул. Красная;

— 65 — ж/д вокзал Калининград Северный — ул. Лужская (пос. А. Космодемьянского);

— № 82 — ж/д вокзал Калининград Северный — ул. Химическая.