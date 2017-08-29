Треть междугородних автобусов Калининградской области старше 15 лет

В Калининградской области треть парка пассажирских автобусов, осуществляющих региональные перевозки, старше 15 лет. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального министерства развития инфраструктуры.

Общее количество автобусов на предприятиях региона составляет 530 единиц. 125 автобусам меньше пяти лет. 157 машинам меньше десяти лет. Меньше всего автобусов с возрастом до 15 лет — их 98. 150 автобусов в Калининградской области старше 15 лет.

В 2016 году перевозчики закупили 38 новых автобусов разного класса. Однако к ряду компаний у жителей есть нарекания. Больше всего замечаний от читателей Клопс.Ru поступило на работу автобусов гурьевского направления. Жители жалуются на "перекошенные и чадящие" машины, которые едут с медленной скоростью.

Согласно представленной региональным министерством информации, в 2017 году предприятие "Тотем", работающее на гурьевском направлении, не планирует обновлять парк. Всего в Калининградской области 14 предприятий, занимающихся перевозками по маршрутам межмуниципальной автобусной маршрутной сети. 12 из них находятся в частных руках, две принадлежат муниципалитету. Маршрутная сеть насчитывает 117 маршрутов, которые ежедневно обслуживают 250–300 автобусов большой и малой вместимости в зависимости от суточной и сезонной неравномерности пассажиропотока.