Минэкономразвития предлагает штрафовать водителей за отсутствие техосмотра
Инициатором поправок в Кодекс об административных правонарушениях стало Минэкономразвития. Фиксировать нарушения предлагают фоторадарами. В пояснительной записке к документу предлагается наделить МВД РФ полномочиями по привлечению к административной ответственности. Кроме того, законопроект предполагает крупные штрафы для операторов, которые проводят ТО. Сейчас документ находится на стадии независимой антикоррупционной экспертизы.