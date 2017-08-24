Минэкономразвития предлагает штрафовать водителей за отсутствие техосмотра

В России могут ввести административный штраф в размере 800 рублей за управление автомобилем, который не прошёл техосмотр. Это следует из законопроекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов

Инициатором поправок в Кодекс об административных правонарушениях стало Минэкономразвития. Фиксировать нарушения предлагают фоторадарами. В пояснительной записке к документу предлагается наделить МВД РФ полномочиями по привлечению к административной ответственности. Кроме того, законопроект предполагает крупные штрафы для операторов, которые проводят ТО. Сейчас документ находится на стадии независимой антикоррупционной экспертизы.