Парковку на ул. Соммера сократили на шесть метров (фото)

В Калининграде в среду, 23 августа, на парковке на ул. Соммера установили запрещающий остановку знак, а также таблички "Работает эвакуатор" и "Зона действия". Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Парковку ограничили на шесть метров от стойки со знаком в правую сторону. Ранее на ул. Соммера ради въезда в другой двор также сократили стоянку на шесть метров.

Кроме того, с 23 августа запретили останавливаться на ул. Иванникова (от пер. Большого до ул. М. Галковского), где сейчас водители устраивают стихийную парковку.