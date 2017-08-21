В центре Калининграда сократят ещё несколько парковочных мест (карта)

21 и 23 августа в центре Калининграда появятся новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта. Об этом Клопс.Ru сообщили в администрации города.

Парковочные места сократят на большой стоянке на ул. Соммера. Также запретят останавливаться на ул. Иванникова (от пер. Большого до ул. М. Галковского), где сейчас водители устраивают стихийную парковку. Кроме того, запрещающие знаки появятся на ул. Фермора, 1, ул. Маршала Борзова, 95, ул. Осенней (между домами №11 и №24).

С 16 августа дорожные знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор" установят на чётной стороне наб. Маршала Баграмяна на участке от ул. Мариупольской до ул. Красноярской, на нечётной стороне ул. Загорской в районе дома № 1–5, на чётной и нечётной сторонах ул. Загорской на участке от ул. Вагнера до дома №2 по ул. Бесселя.

18 августа такие же знаки установят на ул. Лесопильной на участке от дома № 72 к3 до ул. Литовский Вал и на чётной стороне ул. Ялтинской напротив насосной станции (дом №27 по ул. Ялтинской).

Ознакомиться со схемой запрета парковок можно на интерактивной карте Клопс.Ru.