КЖД изменила расписание беспересадочного поезда Черняховск — Балтийск

Беспересадочный поезд из Черняховска в Балтийск под неофициальным названием "Дневной экспресс" изменил время в пути по пожеланиям пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

Время убытия экспресса из Черняховска — всё так же в 9:00, но в Балтийск он прибудет в 10:57. Сокращение времени остановки в Калининграде на Южном вокзале уменьшило время в пути на 18 минут. Рейс Балтийск — Черняховск отправляется в 18:10, но прибывает уже в 20:10. Время в пути стало короче на 14 минут.