Власти планируют открыть прямые перелёты из Калининграда в Китай

После реконструкции аэропорта Храброво региональные власти рассчитывают договориться с авиаперевозчиками об организации прямых рейсов из Китая в Калининград. Об этом во вторник, 22 августа, во время мероприятия "Бизнес-миссия Фонда ‟Сколково”" сообщил генеральный директор региональной Корпорации развития Владимир Зарудный.



"Мы убедили компанию "РусЛайн" открыть прямые рейсы в Берлин и Прагу начиная с октября. Последуют ещё четыре направления на крупнейшие города-миллионники. А затем ещё в планах стоит открытие прямых авиарейсов из Китая на Калининград с развозом пассажиропотоков по европейским городам", — рассказал Зарудный.