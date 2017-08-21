Региональные власти проанонсировали запуск рельсобуса с пр. Победы

Весной 2018 года с остановки "Брусничная" на проспекте Победы в сторону центра города собираются запустить рельсобус. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщила журналистам врио министра развития инфраструктуры регионального правительства Елена Дятлова.



По словам чиновника, планируется запустить рельсобус по примеру того, что сегодня курсирует с ул. Киевской. Сейчас эта возможность прорабатывается совместно с властями Калининграда и КЖД.



"Губернатором поставлена задача проработать вопрос обустройства транспортно-пересадочного узла на пр. Победы", — пояснила Дятлова.



Отметим, ещё в 2015 году питерские транспортные специалисты Отметим, ещё в 2015 году питерские транспортные специалисты предложили соединить с помощью рельсобуса посёлок А. Космодемьянского через центр до Гурьевска.