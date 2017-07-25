Подрядчик заменит уложенный в дождь асфальт на ул. Невского (фото, видео)

В Калининграде подрядчика заставят заменить заасфальтированный в дождь участок дороги на улице Невского. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального министерства развития инфраструктуры.

В минувшее воскресенье один из автомобилистов заснял на камеру, как вечером рабочая бригада укладывает асфальт под проливным дождем. Эту дорогу ремонтируют по программе Минтраса "Безопасные и качественные дороги".

"Выезжал с прилегающей территорией на улицу Невского в районе дома №188 как в тумане, из асфальта шел пар, очевидно, что он был уложен некоторое время назад, ехать было небезопасно", — рассказал автомобилист Олег.

В региональном министерстве развития инфраструктуры редакции подтвердили, что подрядчик был замечен в укладке асфальта во время дождя в лужи на ул. Невского, но на участке около моста. Там, где это зафиксировано, подрядчик уложит асфальт заново за свой счет.

"Я был 23 июля после десяти часов вечера на месте укладки асфальта на улице А.Невского. Действительно, дорожники в нарушение требований укладывали верхний асфальт в дождь. Работы мною были остановлены. На участке, где асфальт был уложен с нарушением технологии, дорожники при помощи фрезы сняли этот слой и будут укладывать его снова, и делать они это будут уже за свой счет", — прокомментировал Клопс.Ru заместитель директора Управления дорожного хозяйства Калининградской области Дмитрий Анисимов.

На участке, на который пожаловался автомобилист, подрядчик асфальт во время дождя не укладывал, а уплотнял. Взятые во вторник, 25 июля лабораторные пробы показали прочное сцепление нового слоя асфальта с его более старым аналогом.

Подрядчиком по ремонту улицы Невского выступает компания ООО СП "Балтдормостстрой". Общая стоимость контракта составила 48,4 миллиона рублей. В соответствии с контрактом дорожники должны заменить верхний слой асфальта на участке от ул. Краснокаменная до ул. Б. Окружная.

На прошлой неделе автомобилисты заметили дорожные работы в дождь на проспекте Калинина. Тогда в региональном правительстве пояснили, что в работе подрядчика нарушений технологии нет. Основные работы были проведены под лёгким дождём. Работающий каток уплотнял уже уложенный асфальт.