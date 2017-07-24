Осенью в Храброво откроют новое направление — Калининград — Казань

С 1 октября 2017 года в Храброво откроется новое направление прямых авиарейсов — Калининград — Казань. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщил журналистам гендиректор аэропорта Александр Корытный.
Глава аэропорта заявил, что рейс будет не сезонным, а круглогодичным. Помимо этого, планируется запустить прямое сообщение между Калининградом и Сочи.
"Потихонечку воплощаем в жизнь тот формат, о котором я говорил, когда пришёл. Нам надо постараться все города-участники, которые принимают чемпионат мира по футболу, связать между собой прямыми рейсами. Мы каждый день к этому приближаемся на шаг. Будут не только Москва и Санкт-Петербург. У нас будут ещё Екатеринбург, Казань, и мы планируем, что, наверное, со следующего сезона появится прямой рейс в Сочи, который в этом году не удалось запустить", — заключил Корытный.
Ранее в Храброво открылось направление
Калининград — Екатеринбург. Полёты выполняются в рамках Федеральной программы субсидирования авиаперевозок из Калининграда.
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