В Храброво открылось новое направление Калининград — Екатеринбург

Во вторник, 18 июля, в аэропорту Храброво открылось новое направление Калининград — Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.



Рейсы осуществляет компания "Уральские авиалинии". Первые пассажиры прибыли в область в 16:55 на борту Airbus A319. Обратный самолёт в Екатеринбург вылетел в 17:47.



"Полеты "Уральские авиалинии" будут выполнять в рамках реализации Федеральной программы субсидирования авиаперевозок из Калининграда. Программа распространяется на всех граждан РФ без ограничений", — добавили в пресс-службе.