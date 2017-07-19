В Храброво открылось новое направление Калининград — Екатеринбург
Во вторник, 18 июля, в аэропорту Храброво открылось новое направление Калининград — Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Рейсы осуществляет компания "Уральские авиалинии". Первые пассажиры прибыли в область в 16:55 на борту Airbus A319. Обратный самолёт в Екатеринбург вылетел в 17:47.
"Полеты "Уральские авиалинии" будут выполнять в рамках реализации Федеральной программы субсидирования авиаперевозок из Калининграда. Программа распространяется на всех граждан РФ без ограничений", — добавили в пресс-службе.
Ранее в аэропорту сообщили
, что с 21 июля по 27 октября рейсы будут выполняться два раза в неделю. По вторникам из Храброво — в 16:35, из аэропорта Екатеринбурга — в 15:50 по местному времени. По пятницам из Храброво — в 10:35, из аэропорта Екатеринбурга — в 09:50 по местному времени.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.