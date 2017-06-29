Появится прямой рейс из Калининграда в Екатеринбург
С 21 июля авиакомпания "Уральские авиалинии" планирует начать полёты по маршруту Калининград — Екатеринбург — Калининград. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Храброво".
Рейсы будут выполняться два раза в неделю на самолётах Airbus A 320. Во вторник время вылета из аэропорта "Храброво" в 16:35, из Екатеринбурга — 15:50. В пятницу самолёт будет отправляться из Калининграда – в 10:35, из аэропорта Кольцово – в 09:50. Рейсы запланированы до 27 октября 2017 года.
Полеты будут выполняться в рамках реализации Федеральной программы субсидирования авиаперевозок из Калининграда. Эта программа распространяется на всех граждан РФ без ограничений. Стоимость авиабилета по спецтарифу — 8 500 рублей.
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