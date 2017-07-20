В выходные в Зеленоградск и Светлогорск пустят дополнительные поезда

22 и 23 июля на Светлогорском и Зеленоградском направлениях пустят дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

"В Зеленоградск поезд отправится с Южного вокзала Калининграда в 10:00; из Зеленоградска – в 11:40. До станции Светлогорск-2 дополнительный поезд отправится с Южного вокзала в 10:15; из Светлогорска-2 – в 11:45", – говорится в сообщении.

22 июля на приморских направлениях будут курсировать 44 электрички. 23 июля их будет 40.