В выходные в Зеленоградск и Светлогорск пустят дополнительные поезда
22 и 23 июля на Светлогорском и Зеленоградском направлениях пустят дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.
"В Зеленоградск поезд отправится с Южного вокзала Калининграда в 10:00; из Зеленоградска – в 11:40. До станции Светлогорск-2 дополнительный поезд отправится с Южного вокзала в 10:15; из Светлогорска-2 – в 11:45", – говорится в сообщении.
22 июля на приморских направлениях будут курсировать 44 электрички. 23 июля их будет 40.
с 21 по 23 июля в Светлогорске пройдёт
фестиваль "Голосящий КиВиН". В связи с его проведением городе увеличат
количество парковок и электричек.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.