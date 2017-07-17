В дни проведения "Голосящего КиВиНа" в Светлогорске увеличат количество парковок и электричек

В дни проведения фестиваля "Голосящий КиВиН – 2017" в Светлогорске увеличат количество парковок и пустят дополнительные электрички. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фестиваль пройдёт с 21 по 23 июля. В эти дни в городе расширен список стоянок. Припарковаться можно возле театра эстрады "Янтарь Холл", санатория "Янтарный берег", рядом с лодочной станцией озера Тихое, вдоль Калининградского проспекта (район санатория "Тройка" и санатория "Янтарь"). Также парковка разрешена на территории Сбербанка на ул. Калининградский проспект, на территории администрации Светлогорского района, возле гостиницы "Волна", в районе железнодорожного вокзала на ул. Ленина, на ул. Гагарина, 1, и в районе отеля "Русь" на ул. Верещагина.

В эти дни с 14:00 по 23:00 разрешат парковаться на ул. Гагарина справа и на ул. Ленина слева (участок от ул. Гагарина до ул. Октябрьской). В пятницу, 21 июля, будет действовать ограничение по проезду транспорта по ул. Ленина (участок от ул. Октябрьской до ул. Динамо и ул. Садовой).