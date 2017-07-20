Возле проспекта Победы не будут строить магистраль, против которой выступали местные жители

Магистраль на ул. Велосипедная дорога не будут строить в ближайшие годы из-за нехватки средств. Об этом глава города заявил в программе "С добрым утром, Ярошук" на радио "Комсомольская правда-Калининград"

По словам чиновника, проект новой магистральной дороги готов, но для строительства нужны серьёзные средства.

"Лично прошёлся там в кроссовках три недели назад и увидел, что появляются жилые дома, дач практически нет, эта дорога очень нужная, но в ближайшее время её там не будет. Сейчас средства нужны на обустройство центра города", – отметил Ярошук.