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Главная Новости Транспорт

Возле проспекта Победы не будут строить магистраль, против которой выступали местные жители

Автор: Константин Сериков
11:51
  1151 0
Магистраль на ул. Велосипедная дорога не будут строить в ближайшие годы из-за нехватки средств. Об этом глава города заявил в программе "С добрым утром, Ярошук" на радио "Комсомольская правда-Калининград".
 
По словам чиновника, проект новой магистральной дороги готов, но для строительства нужны серьёзные средства.
 
"Лично прошёлся там в кроссовках три недели назад и увидел, что появляются жилые дома, дач практически нет, эта дорога очень нужная, но в ближайшее время её там не будет. Сейчас средства нужны на обустройство центра города", – отметил Ярошук.
 
В 2015 году власти города анонсировали строительство четырёхполосной магистрали в районе проспекта Победы. По задумке администрации, дорога пойдёт от ул. Горной до ул. Радищева и поможет разгрузить от автомобилей центр города. Реализации проекта воспротивились жители небольшого жилого квартала малоэтажной застройки. По их мнению, строительство четырёхполосной магистрали не только нецелесообразно, но и вредно – трассу проложат практически под их окнами. Сейчас ул. Велосипедная дорога представляет собой грунтовую дорожку между дачами и деревьями.
 

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