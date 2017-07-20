Возле проспекта Победы не будут строить магистраль, против которой выступали местные жители
Магистраль на ул. Велосипедная дорога не будут строить в ближайшие годы из-за нехватки средств. Об этом глава города заявил в программе "С добрым утром, Ярошук" на радио "Комсомольская правда-Калининград"
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По словам чиновника, проект новой магистральной дороги готов, но для строительства нужны серьёзные средства.
"Лично прошёлся там в кроссовках три недели назад и увидел, что появляются жилые дома, дач практически нет, эта дорога очень нужная, но в ближайшее время её там не будет. Сейчас средства нужны на обустройство центра города", – отметил Ярошук.
В 2015 году власти города анонсировали строительство четырёхполосной магистрали в районе проспекта Победы. По задумке администрации, дорога пойдёт от ул. Горной до ул. Радищева и поможет разгрузить от автомобилей центр города. Реализации проекта воспротивились
жители небольшого жилого квартала малоэтажной застройки. По их мнению, строительство четырёхполосной магистрали не только нецелесообразно, но и вредно – трассу проложат практически под их окнами. Сейчас ул. Велосипедная дорога представляет собой грунтовую дорожку между дачами и деревьями.
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