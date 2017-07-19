В Калининграде открыли онлайн-приём заявок на ж/д перевозку групп туристов и школьников

Калининградская пригородная пассажирская компания открыла онлайн-приём заявок на перевозку организованных групп пассажиров в пригородных поездах. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.
Минимальное количество пассажиров в группе составляет 10 человек. В компании отмечают, что услуга пригодится для групп школьников, студентов и трудовых коллективов, а также для туристов и выезжающих на культурные и спортивные мероприятия.
Подавать заявку нужно не позднее, чем за 10 дней до поездки. Сделать это можно на сайте КППК
. В заявке необходимо указать контактные данные, дату, маршрут, время отправления поезда и количество пассажиров.
В КППК отмечают, что на основании принятой заявки гарантированно предоставят места, а в случае необходимости увеличат количество вагонов в составе поезда. Услуга бесплатна. Приобрести билеты можно в пригородных кассах или на сайте компании.
Ранее КППК открыла
виртуальную продажу билетов на провоз багажа, велосипедов и домашних животных. Проездные документы можно купить онлайн, оплатив банковской картой.
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