Ярошук: Город готов увеличить финансирование ремонта дорог в рамках проекта Минтранса

Власти города готовы выделять больше средств на софинансирование ремонта дорог по федеральной программе Минтранса РФ "Безопасные и качественные дороги". Об этом во вторник, 18 июля, во время рабочего выезда сообщил журналистам глава Калининграда Александр Ярошук.

По словам чиновника, с помощью программы ремонтируются важные магистрали. В 2017 году это улицы Емельянова, Дзержинского, Невского, а также проспекты Калинина и Московский.

"Обязательно будем изыскивать средства, чтобы как можно больше денег пошло на ремонт дорог в Калининграде", – отметил Ярошук.