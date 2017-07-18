Ярошук: Город готов увеличить финансирование ремонта дорог в рамках проекта Минтранса
Власти города готовы выделять больше средств на софинансирование ремонта дорог по федеральной программе Минтранса РФ "Безопасные и качественные дороги". Об этом во вторник, 18 июля, во время рабочего выезда сообщил журналистам глава Калининграда Александр Ярошук.
По словам чиновника, с помощью программы ремонтируются важные магистрали. В 2017 году это улицы Емельянова, Дзержинского, Невского, а также проспекты Калинина и Московский.
"Обязательно будем изыскивать средства, чтобы как можно больше денег пошло на ремонт дорог в Калининграде", – отметил Ярошук.
Ранее врио губернатора региона Антон Алиханов анонсировал увеличение
финансирования со стороны федерации до миллиарда в год. Столько же нужно найти совместно на региональном и муниципальном уровне. В 2017 году из бюджета Калининграда выделили только 30 миллионов рублей. При этом общий вклад программы в ремонт городских дорог составил
230 миллионов.
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