Власти города опасаются, что вместо многоуровневого паркинга на ул. Клинической появится торговый центр

Ярошук готовит письмо на имя врио губернатора Антона Алиханова с просьбой проверить строительство объекта

Власти Калининграда опасаются, что строительство многоуровневого паркинга на ул. Клинической завершится появлением в городе очередного торгового центра. Об этом во вторник, 18 июля, журналистам сообщил глава города Александр Ярошук.

По словам чиновника, характер работ на объекте наталкивает на мысль, что там могут строить торговый центр. Глава города готовит письмо на имя врио губернатора Антона Алиханова с просьбой проверить строительство объекта.

"Обратимся к губернатору, чтобы парковка не дай бог не превратилась в очередной торговый центр, как у нас часто бывает. На этом месте очень нужна стоянка. Мы для этого отыгрывали на аукционе объект, чтобы освободить ул. Клиническую для машин скорой помощи", – отметил Ярошук.

В июле прошлого года власти города выдали разрешение на строительство многоуровневого паркинга возле Областной больницы.