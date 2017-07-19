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Главная Новости Транспорт

Власти города опасаются, что вместо многоуровневого паркинга на ул. Клинической появится торговый центр

Автор: Константин Сериков
18 июля 201715:57
  2586 8
Ярошук готовит письмо на имя врио губернатора Антона Алиханова с просьбой проверить строительство объекта
 
Власти Калининграда опасаются, что строительство многоуровневого паркинга на ул. Клинической завершится появлением в городе очередного торгового центра. Об этом во вторник, 18 июля, журналистам сообщил глава города Александр Ярошук.
 
По словам чиновника, характер работ на объекте наталкивает на мысль, что там могут строить торговый центр. Глава города готовит письмо на имя врио губернатора Антона Алиханова с просьбой проверить строительство объекта.
 
"Обратимся к губернатору, чтобы парковка не дай бог не превратилась в очередной торговый центр, как у нас часто бывает. На этом месте очень нужна стоянка. Мы для этого отыгрывали на аукционе объект, чтобы освободить ул. Клиническую для машин скорой помощи", – отметил Ярошук.
 
В июле прошлого года власти города выдали разрешение на строительство многоуровневого паркинга возле Областной больницы.
Планировалось, что до появления нового объекта на ул. Клинической разрешат стоянку вдоль проезжей части, однако этого так и не произошло.
 

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8 комментариев Правила комментирования

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Курдер
Курдер #
18 июля 201716:30
Я вообще ржу :))))))))) Власти города боятся что в городе построят не то что обещали :))))))))) Это вообще "ВЛАСТИ" или так сидаки кресел при мэрии? :))) 
Раз снесли бы к чертям, еще и за их же деньги если построили не то и все бы в городе строили  ТО! :)))))) 
Что за власти.... только языками чесать и лапшу развешивать.... немощные когда это надо :(((
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Prist
Prist #
18 июля 201721:53
Врачи приспособились ставить свои авто на внутренней парковке областной больницы. Пациенты у "Виктории".
Ярошук будет делать вид, что ничего не знает и имитировать бурную деятельность.......
А коммерсы, под шумок, построят торговый центр............
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KillerMilly
KillerMilly #
18 июля 201722:26
Народ нас убивают, выяснилось что 97% граждан заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие как рак и ожирение, проблемы сердца и остальные. Но теперь есть спасение и можно за неделю очиститься. Очистка кардинально улучшила мое здоровье и самочувствие, советую всем попробовать.  Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://tok.pw/epidemia
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таша
таша #
18 июля 201718:26
А почему не проверяют что там строят? Смешно как-то. Машины вообще негде  ставить, зато эвакуаторам раздолье. 
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seva
seva #
18 июля 201719:11
Опасаться может "баба Маня". А если власти опасаются - то это и не власть ни какая, а так хапуги от бюджета.
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nokia6680
nokia6680 #
18 июля 201723:05
посторят очередной говноТЦ, а рыжий скажет, что у него нет полномочий, что в доках был написан тц, а его неправильно поняли, ну и тд и тп..)))
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Spiridon
Spiridon #
00:31
Какие-то ссыкливые у нас власти.Пинка им под зад.
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akimol-45
akimol-45 #
00:33
ДА ОНИ ЖЕ ПРОСТО ИЗДЕВАЮТСЯ НАД НАРОДОМ!!!! УЖЕ НЕ СТЕСНЯЯСЬ ПИШУТ, ЧТО ОНИ ЗДЕСЬ НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАТ И НИЧЕГО НЕ РЕШАЮТ. ТАК КТО У НАС В ГОРОДЕ ПРАВИТ БАЛОМ??? НЕВИДИМЫЕ КОРОЛИ??? ПРАЗДНИКИ И ФЕЙЕРВЕРКИ УСТРАИВАЮТ НЕИЗВЕСТНО ПО КАКОМУ ПОВОДУ. НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ ПУЛЯЮТ ИЗ ПУШЕК. ОХРЕНЕЛИ СОВСЕМ СТЫД ПОТЕРЯЛИ!!!
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