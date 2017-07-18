Движение по мосту на ул. Озерова планируют перекрыть для укладки асфальта

Движение через путепровод на ул. Озерова планируют на несколько часов закрыть для укладки верхнего слоя асфальта. Об этом во вторник, 18 июля, во время выездного совещания журналистам сообщил руководитель муниципального предприятия "Городское дорожное строительство и ремонт" Владимир Свинцов.
По словам специалиста, сейчас власти города и подрядчик разрабатывают систему укладки верхнего слоя асфальта на мосту.
"Постараемся не перекрывать, но будет затруднение движения. Возможно, что перепустим движение, но если и закроем, то на половину дня. Тут много факторов, которые будут влиять, больших проблем уже не будет", – пообещал Свинцов.
Завершить ремонт путепровода на ул. Озерова планируется 3 августа. В этот день на мосту будут проводиться тестовые мероприятия. Движение в обе стороны откроют 4 августа.
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на участке ул. Озерова от ул. Уральской до ул. Гаражной. По итогам открытого аукциона, муниципальный контракт на проведение ремонта путепровода заключён с ООО "ТермоПластКомпозит". Эта подрядная организация ремонтировала путепроводы на ул. Железнодорожной и ул. Аллея Смелых. За ремонт моста на ул. Озерова власти города заплатят 36,3 миллиона рублей.
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