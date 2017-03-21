С 3 апреля по мосту на ул. Озерова вводят одностороннее движение (схема перекрытия)

В Калининграде с 3 апреля по 4 августа 2017 года будет введено одностороннее движение на участке ул. Генерал-лейтенанта Озерова от ул. Уральской до Гаражной. Об этом Клопс.Ru сообщили в администрации города.



Ограничения связаны с ремонтом путепровода на ул. Озерова. В апреле-мае ремонт пролётных строений будут вести на левой стороне моста, в июне-июле дорожники перейдут на правую сторону.



"Для проведения ремонта полностью перекрывать движение по путепроводу не потребуется, — прокомментировал директор МКУ "Городское дорожное строительство и ремонт" Владимир Свинцов. — Движение будет организовано по одной полосе от ул. Уральской в сторону ул. Горького".



В связи с введением одностороннего движения на участке ул. Генерал-лейтенанта Озерова от ул. Уральской до ул. Гаражной с 3 апреля до окончания работ изменится схема движения маршрута №71. Автобусы будут следовать по ул. Горького, ул. Генерал-лейтенанта Озерова, ул. Гаражной, Советскому проспекту и далее по существующему маршруту. В обратном направлении — без изменения маршрута.