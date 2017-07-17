Власти Калининграда показали, как идёт строительство на Высоком мосту (фото)

На Высоком мосту идёт обустройство подходов к эстакаде со стороны ул. Багратиона и Большой Песочной и установка несущих балок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.
Монтаж несущих балок ведётся со стороны пересечения ул. Октябрьской и наб. Ветеранов. Это две балки по 20 тонн и две балки по 25 тонн. Между ними смонтировали ортотропные плиты, которые станут основанием для проезжей части моста. Установка ортотропных плит практически завершена с обеих сторон моста. Качество сварочных швов проверяют с помощью ультразвука.
"Для защиты от коррозии наносится 3 слоя по 80 микрон. Первые два слоя – грунтовка, из них второй слой цинковый, который впитывается в металл на молекулярном уровне. Третий финишный слой – это двухкомпонентный полиуриетановый состав, который тоже имеет высокую адгезию, то есть дает хорошую сцепку с металлом. По сравнению с эпоксидными составами, которые ложатся, как пленка, имеющая свойство иногда отслаиваться, полиуриетановые имеют более высокую адгезию", – рассказал председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.
На ортотропную плиту нанесут финишный слой. Сверху уложат бетонное покрытие и несколько слоёв асфальта.
11 июля Ярошук сообщил о переносе
открытия Высокого и Деревянного мостов. По словам главы города, работы идут полным ходом, но раньше ноября подрядчики вряд ли справятся.
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