20 метров над Преголей: подрядчик показал, как идёт установка пролётов Восточной эстакады (фото)
Фото предоставлено компанией ООО "Спецмост"
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В Калининграде началась установка пролётов Восточной эстакады над Преголей. Об этом Клопс.Ru сообщил начальник строительства компании ООО "Спецмост" Сергей Афанасьев.
По словам подрядчика, металлоконструкции выдвинулись над Преголей на 20 метров. На следующей неделе по надвижке пойдут мостовые пролёты от одной опоры к другой.
Гидравлические домкраты двигают пролёт со скоростью 4 метра в час. Общая длина моста через Преголю составляет 473,78 м. Количество опор — семь штук. Расстояние между опорами моста составляет от 63 до 99 метров. Общая стоимость строительства — 1,9 млрд рублей.
Проект строительства моста реализуется
в рамках подготовки к ЧМ-2018 для улучшения сообщения Октябрьского острова с центром Калининграда.
Открыть движение по участку Восточной эстакады от Московского проспекта до Острова планируется
до февраля 2018 года. О том, как выглядела Восточная эстакада за девять месяцев до конца строительства, можно посмотреть на странице нашего спецпроекта
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