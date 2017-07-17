"Водитель, ты судак": на ул. Нарвской внедорожник объехал пробку по обочине

Калининградский портал Клопс.Ru продолжает проект "Водитель, ты… судак". Все мы ежедневно сталкиваемся с автохамами на дорогах: они лезут без поворотников, пересекают сплошные, заезжают на тротуары и со свистом, едва не сбивая людей, проносятся по пешеходным переходам. Предлагаем калининградцам внести свою лепту в оздоровление дорожного движения в городе.

На ул. Нарвской в Калининграде водитель внедорожника решил объехать пробку по обочине. При этом в метре от автомобиля по тротуару шёл пешеход.

Согласно ПДД, езда по обочине – это административное нарушение, за которое водителю выписывают штраф в размере 1500 рублей. Однако наказывают за это правонарушение крайне редко, по крайней мере, в Калининграде. В результате водители активно ездят по обочинам, например, на Приморском кольце.

Присылайте нам на адрес auto@klops.ru фото и видео с регистраторов, наглядно демонстрирующие нарушения автомобилистами правил. Все материалы будут направляться в ГИБДД через специальное приложение. Важная рекомендация: фотографию нарушителя нужно делать с трёх ракурсов.