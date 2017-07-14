С понедельника к морю пустят дополнительные поезда

Со следующей недели, с 17 по 21 июля, на Светлогорском и Зеленоградском направлениях пустят дополнительные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе КЖД.

В сторону Светлогорска назначат восемь дополнительных поездов. Они отправятся с Южного вокзала Калининграда в 10:15, 12:40, 14:05 и 16:21. От станции "Светлогорск-2" поезда поедут в 11:45, 14:03, 15:21 и 18:14.

В эти дни на Зеленоградском направлении также назначено восемь дополнительных поездов. С Южного вокзала пассажирские составы пойдут в 10:00, 12:14, 13:26 и 16:30. Обратно в Калининград поезда отправятся в 11:40, 13:10, 15:25 и 18:46.

"Всего 17, 18, 19 и 20 июля будет 42 поезда, 21 июля – 44 поезда (с учётом дополнительных электричек на фестиваль "Голосящий КиВиН-2017"). С подробным расписанием движения пригородных поездов пассажиры могут ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги и АО КППК", — говорится в сообщении.