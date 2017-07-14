В выходные к морю пустят дополнительные поезда

15 и 16 июля на Светлогорском и Зеленоградском направлениях пустят дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

"До Зеленоградска дополнительный электропоезд отправится с Южного вокзала Калининграда в 10:00. В обратном направлении, из Зеленоградска в Калининград - в 11:40. Время отправления дополнительного поезда в Светлогорск с Южного вокзала - 10:15; из Светлогорска в Калининград - 11:45.", – говорится в сообщении.

Всего в субботу на приморских направлениях, включая Балтийское, будут курсировать 42 пригородных поезда. В воскресенье электричек будет 38.