В выходные к морю пустят дополнительные поезда
15 и 16 июля на Светлогорском и Зеленоградском направлениях пустят дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.
"До Зеленоградска дополнительный электропоезд отправится с Южного вокзала Калининграда в 10:00. В обратном направлении, из Зеленоградска в Калининград - в 11:40. Время отправления дополнительного поезда в Светлогорск с Южного вокзала - 10:15; из Светлогорска в Калининград - 11:45.", – говорится в сообщении.
Всего в субботу на приморских направлениях, включая Балтийское, будут курсировать 42 пригородных поезда. В воскресенье электричек будет 38.
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