В России предложили вводить в действие полисы ОСАГО через 72 часа после покупки

Банк России предложил ввести правило, согласно которому полис ОСАГО будет начинать действовать не ранее чем через 72 часа после его покупки на сайте страховой компании. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.

Отсрочку полиса предлагают ввести, чтобы водители не злоупотребляли своим правом на возмещение ущерба. Зачастую водители, не имеющие страхового полиса, после ДТП приобретают его и задним числом оформляют аварию. Зампред ЦБ отмечает увеличение случаев мошенничества.

"Самое интересное — даже не в случаях профессионального мошенничества, а в случаях, когда люди попали в аварию и понимают, что не застрахованы. А им очень хочется быть застрахованными", — пояснил он.

Чистюхин считает, что введение отсрочки действия электронного ОСАГО "в какой-то степени ограничение", но, по его мнению, оправданное.

Сейчас оформлять ДТП можно без сотрудников ГИБДД, если в аварии нет пострадавших, а сумма ущерба не превышает 50 тыс. рублей. Сам полис можно приобрести в режиме онлайн даже на месте аварии, не обращаясь в страховую компанию или агенту.