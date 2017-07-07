С августа снизятся выплаты по ОСАГО

С августа выплаты по ОСАГО снизятся на 8%. Это связано с тем, что цена на запчасти пошла вниз в связи с изменившимся курсом валют, а рынок стал более насыщенным. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков.
С 1 августа РСА планирует ввести в действие новый справочник средней стоимости запасных частей, по которому производится натуральное возмещение ущерба.
Предыдущая актуализация состоялась более месяца назад, 1 июня. Тогда стоимость запчастей осталась на прежнем уровне.
"Недостатком действующей версии справочника является то, что она не вполне учитывает актуальное состояние рынка запасных частей, который стремительно меняется в условиях колебания курсов валют, выхода на рынок новых поставщиков и так далее", — отметил Игорь Юргенс.
В РСА также пояснили, что справочники применяются как при натуральном возмещении, так и при денежных выплатах.
Расчёт стоимости восстановительного ремонта в рамках ОСАГО по таким справочникам производится с 1 декабря 2014 года. Справочники включают в себя информацию о ценах материалов и нормочаса работ в 13 экономических районах.
О том, как рассчитывается ОСАГО и работает система после изменений в апреле, можно прочитать здесь
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