В центре Калининграда до вечера отключили светофор
На центральной улице Калининграда до вечера не будет работать светофор. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Речь идёт о светофоре на перекрёстке Ленинского проспекта и ул. Полоцкой. Он не будет работать до 18:00 в связи с отключением электричества.
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