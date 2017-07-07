В центре Калининграда до вечера отключили светофор

На центральной улице Калининграда до вечера не будет работать светофор. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Речь идёт о светофоре на перекрёстке Ленинского проспекта и ул. Полоцкой. Он не будет работать до 18:00 в связи с отключением электричества.