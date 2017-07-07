В Калининграде на шести улицах и в детском саду отключили свет

На некоторых улицах Калининграда нет электричества, горячей воды или газа. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Из-за ремонта оборудования света не будет:



— до 17:00 — на ул. Эльблонгской, 24, пер. Балтийском 3а–г, 4;

— до 18:00 – на ул. Краснооктябрьской, 1–7, 1а, 1в, 11–15, 15а, Ленинском проспекте, 85–85а, 85б, 87б, 87–109, ул. Парусной, 29–31, 30 (детский сад №45);

— до 20:00 — на ул. Ген. Галицкого, 50–52.



До устранения неисправности приостановлена подача горячей воды на ул. Зелёной, 42–52.



Кроме того, приостановлена подача газа на ул. Краснодонской, 2 (43 квартиры), ул. Танковой, 4 (22 квартиры), ул. Восточной, 9 (12 квартир), ул. Беломорской, 15 (12 квартир), ул. Б. Песочной, 9, 13, 25 (32 квартиры, нет доступа в десять квартир), ул. М. Песочной, 3 (12 квартир, нет доступа в семь квартир), ул. Волховской, 8 (четыре квартиры), ул. Островского, 3 (четыре квартиры), ул. К. Маркса, 3, 7, 8, 11, 48 (33 квартиры, нет доступа в восемь квартир), ул. Грекова, 3–5 (восемь квартир), ул. Театральной, 3 (шесть квартир).