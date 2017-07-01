В Храброво задерживаются прилёты и вылеты московских рейсов

В субботу, 1 июля, в Храброво задерживаются пять прилётов и три вылета рейсов из Москвы. Информация об этом содержится на онлайн-табло аэропорта.

Рейс из Домодедово U6 371 должен был приземлиться в Калининграде в 10:25, однако задержан до 16:40. Ещё два рейса 5N 6101 и WZ 101, которые должны были прибыть в Храброво в 11:00, прилетят позже – около 12:55. Рейс U6 627 должен был прилететь в 13:20, но задержится до 14:20. U6 167 вместо 16:10 прибудет в 16:40.

Также задержаны и вылеты из Калининграда. Рейс U6 372, который должен был вылететь в 11:10, задерживается до 17:25. Ещё два рейса задержаны до Домодедово. U6 628 вылетит не в 14:05, а в 15:05, U6 168 поднимется в воздух не в 16:55, а в 17:25. А рейс UT 330, который должен был отправиться во Внуково в 17:25, отменён.