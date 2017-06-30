Из-за непогоды в Храброво задерживается прилёт рейсов из Москвы и Петербурга

В пятницу, 30 июля, в Храброво задерживается прилёт рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. Информация об этом содержится на онлайн-табло аэропорта.

Следующий из Внуково рейс UT 393, который должен был приземлиться в 19:05, задерживается до 19:45. Два рейса из Петербурга, FV 6329 и SU 6329, приземлятся на час позже заявленного времени, в 20:10 вместо 19:10. Рейс из Шереметьево SU 1006 вместо 19:25 задержан до 20:30. SN 753 из Домодедово, который должен был приземлиться в 20:00, задержан до 21:45. FV 6323 и SU 6323 из Петербурга задержаны до 21:20 вместо 20:30.