Таможня: перевозки без транзита на линии Балтийск – Усть-Луга продлили до конца 2017 года
Эксперимент по перевозкам грузов на паромной линии Балтийск – Усть-Луга без процедуры таможенного транзита продлили до 31 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.
"В рамках эксперимента товары Евразийского экономического союза перемещаются паромным сообщением между портами Калининград (Балтийск) и Санкт-Петербург (Усть-Луга) в обоих направлениях без помещения под таможенную процедуру таможенного транзита", – говорится в сообщении.
Данная норма законодательно закреплена в новом Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Он вступит в силу 1 января 2018 года.
Эксперимент стартовал в декабре 2015 года. Его цель – развитие паромных перевозок между Калининградской областью и остальной частью России. В июне 2017 года стало известно, что для линии Усть-Луга – Балтийск построят
ещё три грузопассажирских парома.
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