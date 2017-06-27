Таможня: перевозки без транзита на линии Балтийск – Усть-Луга продлили до конца 2017 года

Эксперимент по перевозкам грузов на паромной линии Балтийск – Усть-Луга без процедуры таможенного транзита продлили до 31 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.

"В рамках эксперимента товары Евразийского экономического союза перемещаются паромным сообщением между портами Калининград (Балтийск) и Санкт-Петербург (Усть-Луга) в обоих направлениях без помещения под таможенную процедуру таможенного транзита", – говорится в сообщении.

Данная норма законодательно закреплена в новом Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Он вступит в силу 1 января 2018 года.