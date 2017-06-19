Для линии Усть-Луга — Балтийск построят три грузопассажирских парома

На паромной линии Усть-Луга — Балтийск построят три грузопассажирских парома. Об этом сообщается в документе, размещённом на сайте Правительства России.
В субботу, 17 июня, соответствующий документ разместили на сайте кабинета министров. Дмитрий Медведев утвердил план паромного сообщения с регионом.
Сейчас грузы в Калининградскую область доставляются в основном по железной дороге. А на паромной линии Усть-Луга — Балтийск работают два устаревших железнодорожных парома.
"Подписанным распоряжением утверждён план обеспечения трансфертной доступности Калининградской области, направленный на развитие паромного сообщения. Строительство таких паромов в дополнение к уже работающим позволит обеспечить перевозку линией Усть-Луга — Балтийск всего объёма грузов для внутреннего потребления региона", — говорится в сообщении.
Строительство паромов в 2017–2020 годах планируется осуществить за счёт бюджетных и заёмных средств. Общая сумма контракта на выполнение работ — 14,1 млрд рублей. Новая линия заменит большую часть грузопотока в Калининградскую область и из неё, который следует по территориям Белоруссии и Литвы.
Вопрос об увеличении числа паромов
на линии Балтийск — Усть-Луга поднимался в апреле 2015 года. Российские железные дороги поддержали предложение властей Калининградской области.
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