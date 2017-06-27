"Водитель, ты судак": на ул. Озерова внедорожник повернул налево с правой полосы (видео)

Калининградский портал Клопс.Ru продолжает проект "Водитель, ты… судак". Все мы ежедневно сталкиваемся с автохамами на дорогах: они лезут без поворотников, пересекают сплошные, заезжают на тротуары и со свистом, едва не сбивая людей, проносятся по пешеходным переходам. Предлагаем калининградцам внести свою лепту в оздоровление дорожного движения в городе.

В Калининграде на ул. Озерова водитель внедорожника "подрезал" машину с видеорегистратором и в нарушение ПДД повернул налево с правой полосы. Инцидент был зафиксирован две недели назад, когда движение по полосам через путепровод на ул. Озерова осуществлялось по правой стороне

Присылайте нам на адрес auto@klops.ru фото и видео с регистраторов, наглядно демонстрирующие нарушения автомобилистами правил. Все материалы будут направляться в ГИБДД через специальное приложение. Важная рекомендация: фотографию нарушителя нужно делать с трёх ракурсов.