В единственном автобусе на Остров отказались от кондукторов из-за низкой рентабельности маршрута

В калининградском автобусе №45 муниципального предприятия "Калининград-ГорТранс", соединяющем Октябрьский остров с остальной частью города, убрали кондукторов: теперь пассажиры оплачивают проезд при входе — водителю. Об этом корреспонденту Клопс.Ru сообщил и.о. главы комитета городского хозяйства горадминистрации Юрий Кондратьев.
По словам чиновника, на этом автобусе ездят в основном льготники, рентабельность слишком низкая, поэтому было принято решение сократить кондукторов.
"Мы приняли решение пустить транспорт без кондукторов. Выручка такая, что только убытки. Даже если там появится некоторый процент безбилетников, это не покроет затраты на кондуктора", — отметил Кондратьев.
Но увеличивать количество подвижного состава на этом маршруте не планируют, "чтобы не генерировать убытки", — подчеркнул Кондратьев. Также чиновник отверг инициативу частного перевозчика — группы компаний "Маршрутное такси", ранее предлагавшей сохранить маршрут №95 и продлить его до Сельмы с обязательством обслуживать пассажиров с проездными и льготников. В этом случае муниципальное предприятие могло бы не выходить на убыточное для себя направление.
"Частник льготников не может перевозить — так документально не предусмотрено. Поэтому полагаться на случаи нельзя. Сегодня они работают, завтра откажутся, а крайними останутся пассажиры", — пояснил свою позицию Кондратьев.
В прошлом году в калининградских трамваях уже пытались сократить кондукторов.
Пассажиров пускали только через переднюю дверь. Но это продлилось всего три дня.
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