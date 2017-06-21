В единственном автобусе на Остров отказались от кондукторов из-за низкой рентабельности маршрута

В калининградском автобусе №45 муниципального предприятия "Калининград-ГорТранс", соединяющем Октябрьский остров с остальной частью города, убрали кондукторов: теперь пассажиры оплачивают проезд при входе — водителю. Об этом корреспонденту Клопс.Ru сообщил и.о. главы комитета городского хозяйства горадминистрации Юрий Кондратьев.



По словам чиновника, на этом автобусе ездят в основном льготники, рентабельность слишком низкая, поэтому было принято решение сократить кондукторов.



"Мы приняли решение пустить транспорт без кондукторов. Выручка такая, что только убытки. Даже если там появится некоторый процент безбилетников, это не покроет затраты на кондуктора", — отметил Кондратьев.



Ранее жители жаловались на то, что заявленный властями 15-минутный Ранее жители жаловались на то, что заявленный властями 15-минутный интервал для этого транспорта не соблюдается . Пассажиры просили добавить больше автобусов на линию.



Но увеличивать количество подвижного состава на этом маршруте не планируют, "чтобы не генерировать убытки", — подчеркнул Кондратьев. Также чиновник отверг инициативу частного перевозчика — группы компаний "Маршрутное такси", ранее предлагавшей сохранить маршрут №95 и продлить его до Сельмы с обязательством обслуживать пассажиров с проездными и льготников. В этом случае муниципальное предприятие могло бы не выходить на убыточное для себя направление.



"Частник льготников не может перевозить — так документально не предусмотрено. Поэтому полагаться на случаи нельзя. Сегодня они работают, завтра откажутся, а крайними останутся пассажиры", — пояснил свою позицию Кондратьев.



Отметим, что Отметим, что после закрытия движения через мост Деревянный на Остров перестали заезжать автобусы №40, 46, 47, а также маршрутное такси №72. Вместо этого запустили маршрутку №95. В итоге льготная категория пассажиров лишилась возможности пользоваться проездными. Через два дня ввели автобусный маршрут №45, а маршрутку сняли.