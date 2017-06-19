Шесть светофоров и новая "зебра": власти внесут изменения в схему движения на Василевского

В 2017 году на площади Василевского установят шесть дополнительных светофоров, а пешеходный переход со стороны ул. 9 Апреля уберут подальше от кольца. Об этом в пятницу, 16 июня, журналистам сообщил глава Калининграда Александр Ярошук.



По словам чиновника, пешеходный переход через ул. 9 Апреля тормозит транспортный поток, который следует со стороны ул. Черняховского. В итоге пробки образуются на подъезде к кольцу. Переходить людям предложат на участке в районе автобусной остановки. Что касается местоположения другого перехода — через ул. Черняховского, то он останется на прежнем месте.



Кроме того, для обеспечения безопасности на перекрёстке добавят ещё шесть светофоров. До сих пор там располагаются лишь временные светофоры.