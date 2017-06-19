Шесть светофоров и новая "зебра": власти внесут изменения в схему движения на Василевского
В 2017 году на площади Василевского установят шесть дополнительных светофоров, а пешеходный переход со стороны ул. 9 Апреля уберут подальше от кольца. Об этом в пятницу, 16 июня, журналистам сообщил глава Калининграда Александр Ярошук.
По словам чиновника, пешеходный переход через ул. 9 Апреля тормозит транспортный поток, который следует со стороны ул. Черняховского. В итоге пробки образуются на подъезде к кольцу. Переходить людям предложат на участке в районе автобусной остановки. Что касается местоположения другого перехода — через ул. Черняховского, то он останется на прежнем месте.
Кроме того, для обеспечения безопасности на перекрёстке добавят ещё шесть светофоров. До сих пор там располагаются лишь временные светофоры.
На прошлой неделе стало известно, что в ближайшие годы на Василевского не появится адаптивная система. "Умные" светофоры не будут работать, так как не охватывают все прилегающие к площади улицы. Кроме того, стоимость системы составляет 18 миллионов рублей
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