В Калининграде шумных мотоциклистов будут ловить инспекторы ГИБДД

В Калининграде начались профилактические рейды по поиску шумных мотоциклистов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Ловить нарушителей инспекторы ГИБДД выходят с использованием специального прибора – шумомера. Согласно нормативам они выявляют особо шумные транспортные средств.
"Уровень шума мототранспорта с объёмом двигателя более 125 кубических сантиметров на холостом ходу не должен превышать 79 децибелов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что тем водителям, которые изменили системы выхлопа своих транспортных средств для увеличения шума двигателя, грозит административный штраф. На устранение нарушений водителю даётся 10 дней.
"Санкция статьи 8.23 КоАП РФ "Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума" предусматривает наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. В случае неисполнения к нарушителям могут быть применены санкции в виде прекращения регистрации транспортного средства", – отмечают в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в управлении Госавтоинспекции по Калининградской области поддержали идею общественников ввести ограничения
для мотоциклистов на дорогах города. Речь идёт о так называемых спальных районах Калининграда – это улицы Согласия, Челнокова, Гайдара и другие.
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