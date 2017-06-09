+20 °C
днем
+8 °C
ночью
09 июня 2017 г. 17:34
71 275 пользователей
за 24 часа на сайте
56.99 +0.07
Курс ММВБ на 09 июня 2017, 17:00
63.73 -0.08
Курс ММВБ на 09 июня 2017, 17:00
15.22 +0.01
Курс ЦБ на 10 июня 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Транспорт

В День России в центре Калининграда запретят парковку, два автобуса пойдут в объезд

14:25
  712 0
Архив Клопс.Ru
В Калининграде в День России (12 июня) будут закрыты для движения автотранспорта некоторые центральные улицы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Закрытие движения

Так, с 9:00 до 22:00 закроют сквозное движение транспорта по ул. Проф. Баранова на участке от площади Победы до ул. Подп. Иванникова и на ул. Гаражной на участке от пл. Победы до ул. Юношеской.

В случае изменения дорожной ситуации ОГИБДД УМВД России по городу Калининграду будет проводить оперативное закрытие движения транспорта на участках улично-дорожной сети, расположенных в районе проведения массового мероприятия.

Запрет парковки

12 июня будет запрещена парковка транспортных средств на участке ул. Проф. Баранова от пл. Победы до ул. Подп. Иванникова и на участке ул. Гаражной от пл. Победы до ул. Юношеской. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и общественной безопасности автовладельцам рекомендуют на время проведения мероприятия освободить от транспорта территорию закрытия движения.

Для организации парковки транспортных средств 12 июня с 9:00 до 22:00 на чётной и нечётной сторонах проспекта Мира на участке от Советского проспекта до кинотеатра "Заря" (просп. Мира, 41/43) будут временно закрыты имеющиеся дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена".

Общественный транспорт

На время оперативного закрытия движения изменится схема движения некоторых маршрутов общественного транспорта. Автобусный маршрут №4 направят по Гвардейскому проспекту, пл. Победы, Советскому проспекту и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по существующему маршруту.

Автобусный маршрут №65 поедет по проспекту Мира, ул. Театральной, Ленинскому проспекту, пл. Победы, Советскому проспекту и далее согласно существующей схеме движения. Кстати, в День России электрички в области будут ходить по расписанию выходного дня. 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

"Филиалы ада на земле — 2": в калининградских учреждениях объяснили причины очередей
08 июня 201711:13
  9201 2
"Филиалы ада на земле — 2": в калининградских учреждениях объяснили причины очередей
"Снимаем комнатку в 10 квадратов": 12-летнему калининградцу с редкой формой рака требуется помощь
Фото горячей новости
13:35
  2026 0
Мебель на Калужской знакомит со "стилем звёзд"
Фото горячей новости
13:30
  1726
Двух калининградок приговорили к двум годам колонии за оправдание терроризма
Фото горячей новости
13:21
  3323 2
"Казалось, он пробьёт стекло и влетит в салон": калининградец рассказал о столкновении с лосем на Советском проспекте
Фото горячей новости
13:20
  3845 0

Лента новостей

Картинка
Пенсионерка, попавшая под колёса мусоровоза, умерла по дороге в больницу
16:41
  1242 1
Картинка
Калининград попадёт в Книгу рекордов России, или Десять причин приходить 12 числа на стадион Балтика
16:40
  123
Картинка
На строительство социальных объектов в Калининградской области из Резервного фонда выделили 250 млн рублей
16:27
  247 0
Картинка
100 рублей за час: на пл. Победы после реконструкции открылась парковка
16:07
  922 0

Авторские колонки

Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
Один против всех: как экономить, копить и инвестировать личные деньги
  1335 0
Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Лёгкие деньги закончились: как выжить бизнесу
  4951 0
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo