В честь Дня города из Светлогорска назначена дополнительная ночная электричка
В ночь с 10 на 11 июня назначен дополнительный поезд из Светлогорска, который развезёт гостей после Дня города. Об этом сообщили в отделе корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги.
Электричка отправится от станции Светлогорск-2 в 0:00 и прибудет на Южный вокзал Калининграда в 0:59. Поезд проследует через Переславское со всеми остановками, кроме о.п. Романово.
Напомним, 10 июня для жителей и гостей Светлогорска будут выступать лондонские музыканты и появится улица ремёсел. Программу будущего праздника смотрите здесь.
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