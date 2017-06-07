В честь Дня города из Светлогорска назначена дополнительная ночная электричка

В ночь с 10 на 11 июня назначен дополнительный поезд из Светлогорска, который развезёт гостей после Дня города. Об этом сообщили в отделе корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги.



Электричка отправится от станции Светлогорск-2 в 0:00 и прибудет на Южный вокзал Калининграда в 0:59. Поезд проследует через Переславское со всеми остановками, кроме о.п. Романово.



Ознакомиться с подробным расписанием движения поездов всех пригородных направлений можно Ознакомиться с подробным расписанием движения поездов всех пригородных направлений можно на сайте Калининградской железной дороги в разделе "Пассажирские перевозки".