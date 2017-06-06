Стало известно, когда в калининградских автобусах появится система безналичного расчёта





"Пробный шаг мы уже сделали, запустили такую систему в тестовом режиме на направлении к аэропорту. Сейчас мы хотим перейти к безналичной форме оплаты проезда и на других маршрутах, то есть сделать то, что мы наблюдаем в Европе, ведь это удобно", — отметил Рольбинов. Калининградские автобусы оборудуют системой безналичного расчёта до ЧМ-2018. Об этом в эфире программы "Водительские права" на радиостанции "Комсомольская правда — Калининград" сообщил врио заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов."Пробный шаг мы уже сделали, запустили такую систему в тестовом режиме на направлении к аэропорту. Сейчас мы хотим перейти к безналичной форме оплаты проезда и на других маршрутах, то есть сделать то, что мы наблюдаем в Европе, ведь это удобно", — отметил Рольбинов.



По словам чиновника, часть маршрутов переведут на безналичную форму до начала чемпионата мира. Причём речь идёт как о пригородных и междугородных перевозках, так и о городских.