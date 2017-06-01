В автобусе Калининград — аэропорт внедрили систему безналичной оплаты

Со 2 июня в автобусах №244э, следующих из Калининграда в аэропорт Храброво, пассажиры смогут приобрести билеты с помощью банковских карт. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.



В Калининградской области начинается реализация пилотного проекта по внедрению системы безналичного расчёта на автобусных маршрутах. Врио министра инфраструктуры Елена Дятлова рассказала, что услуга вводится для удобства пассажиров в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. "Это будет удобно для пассажиров, которые привыкли пользоваться безналичным расчётом, а иностранным футбольным болельщикам и гостям города не нужно будет заботиться, где поменять деньги, чтобы купить билет", — рассказала руководитель министерства. Останется у пассажиров и возможность приобрести билет в автобусе за наличные.



Кондукторам и водителям рассказали, как пользоваться терминалами. На автобусы планируется нанести специальную маркировку, свидетельствующую о возможности оплаты банковской картой.



Пилотный проект будет действовать на протяжении месяца. После этого специалисты примут решение о целесообразности введения безналичной системы на остальных областных маршрутах.