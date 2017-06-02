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Главная Новости Транспорт

"Водитель, ты судак": на ул. Разина грузовой микроавтобус ежедневно мешает пешеходам

Автор: Константин Сериков
18:42
  763 0
Фото: читатель Клопс.Ru
4 фото
Калининградский портал Клопс.Ru продолжает проект "Водитель, ты… судак". Все мы ежедневно сталкиваемся с автохамами на дорогах: они лезут без поворотников, пересекают сплошные, заезжают на тротуары и со свистом, едва не сбивая людей, проносятся по пешеходным переходам. Предлагаем калининградцам внести свою лепту в оздоровление дорожного движения в городе.
 
В Калининграде на ул. Разина, где после жалобы президенту на прошлой неделе начался ремонт тротуара, паркуется грузовой микроавтобус. Он заезжает на тротуар и мешает движению пешеходов. Обратившие внимание на неправильную парковку калининградцы отмечают, что машина стоит несколько дней подряд и не даёт возможности пройти пешеходам и проехать женщинам с колясками.
 
"Водитель грузовика говорит, что паркуется так, чтобы не мешать проезду машин, а то, что он мешает проходу пешеходов, его почему-то не волнует", – сетует калининградец Евгений.
 
Присылайте нам на адрес auto@klops.ru фото и видео с регистраторов, наглядно демонстрирующие нарушения автомобилистами правил. Все материалы будут направляться в ГИБДД через специальное приложение. Следует отметить, что зачастую в Госавтоинспекции просят предъявителей видеозаписей лично являться в городской отдел и давать разъяснения для установления всех обстоятельств.
 

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