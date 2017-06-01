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Главная Новости Транспорт

Власти Калининграда предоставят льготы перевозчикам, выбравшим Храброво в качестве авиахаба

19:14
  618 2
Архив Клопс.Ru
Авиаперевозчики, которые выберут Храброво в качестве авиахаба для перевозки пассажиров из России и стран СНГ в Европу, получат льготы. Об этом ТАСС рассказал врио заместителя главы правительства области Александр Шендерюк-Жидков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
 
"Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы для этих перевозчиков создать базу. Это база комплексная: с одной стороны, это льготы, которые мы готовы предоставлять этим перевозчикам, с другой стороны, это особые условия с точки зрения каких-то ремонтных работ, помощи в развитии парка и так далее, чтобы перевозчики, которые выберут Калининград в качестве своего хаба, существовали здесь на льготных основаниях", – заявил чиновник.
 
По словам Шендерюка-Жидкова, область ведёт переговоры как с российскими, так и с западными компаниями. Последних, как он отметил, калининградский аэропорт может заинтересовать именно в качестве хаба. Он также коснулся темы создания регионального авиаперевозчика, заявив, что это – дело бизнеса, а роль государства заключается в поддержке такого начинания. "Мне не хотелось бы говорить о региональном авиаперевозчике, потому что если этот авиаперевозчик до сих пор не появился, наверное, с точки зрения коммерческой реализации пока эта модель не интересна", – подчеркнул он.
 
Ранее сообщалось, что с 1 июня в Храброво в тестовом режиме начнёт работать первая часть реконструированного пассажирского терминала. За три-четыре недели планируется испытать системы видеонаблюдения, безопасности и выдачи багажа. Будет проверена работоспособность лифтов, эскалаторов и технологии обслуживания разных групп пассажиров.
 

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2 комментария Правила комментирования

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pikanov1981
pikanov1981 #
20:43
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pribalt39
Russia pribalt_39 #
21:44
Правильно, пишет pikanov1981 "Ребята, бросайте курить..."
Какой хаб, для западных компаний, какие льготы,  Boeing 787 Dreamliner,  дальность полета - 15 190 км. 777-300ER - 11 390 - 14 600 км. Кто решится обслуживать, заправлять и самое главное для чего, технику в Вашем хабе. Помощь в развитии парка... денег ни на что не хватает, аэропорт строите уже второй десяток лет пошёл... парк они собрались развивать... чей-то.
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