Власти Калининграда предоставят льготы перевозчикам, выбравшим Храброво в качестве авиахаба

Авиаперевозчики, которые выберут Храброво в качестве авиахаба для перевозки пассажиров из России и стран СНГ в Европу, получат льготы. Об этом ТАСС рассказал врио заместителя главы правительства области Александр Шендерюк-Жидков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы для этих перевозчиков создать базу. Это база комплексная: с одной стороны, это льготы, которые мы готовы предоставлять этим перевозчикам, с другой стороны, это особые условия с точки зрения каких-то ремонтных работ, помощи в развитии парка и так далее, чтобы перевозчики, которые выберут Калининград в качестве своего хаба, существовали здесь на льготных основаниях", – заявил чиновник.
По словам Шендерюка-Жидкова, область ведёт переговоры как с российскими, так и с западными компаниями. Последних, как он отметил, калининградский аэропорт может заинтересовать именно в качестве хаба. Он также коснулся темы создания регионального авиаперевозчика, заявив, что это – дело бизнеса, а роль государства заключается в поддержке такого начинания. "Мне не хотелось бы говорить о региональном авиаперевозчике, потому что если этот авиаперевозчик до сих пор не появился, наверное, с точки зрения коммерческой реализации пока эта модель не интересна", – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что с 1 июня в Храброво в тестовом режиме начнёт работать
первая часть реконструированного пассажирского терминала. За три-четыре недели планируется испытать системы видеонаблюдения, безопасности и выдачи багажа. Будет проверена работоспособность лифтов, эскалаторов и технологии обслуживания разных групп пассажиров.
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