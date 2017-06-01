В России во второй раз отложили введение электронных ПТС

В России электронный паспорт автомобиля заменит традиционный паспорт транспортного средства (ПТС) с июля 2018 года. Об этом Клопс.Ru сообщили в коллегии Евразийской экономической комиссии.



До этого срока будет длиться переходный период. В некоторых подразделениях ГИБДД электронные ПТС россияне смогут получить по желанию уже в июле или августе.



После перехода на электронную систему автовладельцу не придётся хранить дома огромную простыню с данными о его машине. К истории купли-продажи автомобиля можно совершенно спокойно в дальнейшем прикрепить и другую информацию, связанную с проведением техобслуживания, ремонта, замены.



По словам юриста Общества защиты прав автомобилистов Калининградской области Петра Губенко, решение о введении электронных ПТС направлено на то, чтобы было больше порядка во взаимоотношениях По словам юриста Общества защиты прав автомобилистов Калининградской области Петра Губенко, решение о введении электронных ПТС направлено на то, чтобы было больше порядка во взаимоотношениях граждан с государством . При этом он уточнил, что получать электронный ПТС придётся в обязательном порядке владельцам авто, которые впервые встают на учёт в РФ или странах Таможенного союза.