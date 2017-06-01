В России во второй раз отложили введение электронных ПТС
В России электронный паспорт автомобиля заменит традиционный паспорт транспортного средства (ПТС) с июля 2018 года. Об этом Клопс.Ru сообщили в коллегии Евразийской экономической комиссии.
До этого срока будет длиться переходный период. В некоторых подразделениях ГИБДД электронные ПТС россияне смогут получить по желанию уже в июле или августе.
После перехода на электронную систему автовладельцу не придётся хранить дома огромную простыню с данными о его машине. К истории купли-продажи автомобиля можно совершенно спокойно в дальнейшем прикрепить и другую информацию, связанную с проведением техобслуживания, ремонта, замены.
По словам юриста Общества защиты прав автомобилистов Калининградской области Петра Губенко, решение о введении электронных ПТС направлено на то, чтобы было больше порядка во взаимоотношениях граждан с государством
. При этом он уточнил, что получать электронный ПТС придётся в обязательном порядке владельцам авто, которые впервые встают на учёт в РФ или странах Таможенного союза.
В 2015 году на коллегии Евразийской экономической комиссии было принято решение
об оформлении паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств, или, как их называют чаще, ПТС) с 1 июля 2016 года на новые или ввезённые в РФ автомобили только в электронном виде.
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